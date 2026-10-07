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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ألفاظ خارجة وسلاح أبيض.. مشاجرة بين طالبات مدرسة الصنايع بنات في السويس

المشاجرة
المشاجرة
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعموا أنه يرصد مشاجرة بين عدد من الطالبات أمام مدرسة الصنايع بنات بمنطقة الأمل، التابعة لحي فيصل في محافظة السويس، وسط حالة من التوتر والتدافع بين الطالبات.

ووفقًا لما ظهر في الفيديو المتداول، نشبت مشادة بين عدد من الطالبات أمام محيط المدرسة، وسط محاولات للاشتباك، قبل أن يتدخل عدد من الموجودين في المكان لفض المشادة وإبعاد الطالبات عن بعضهن.

وزعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تعليقاتهم على الفيديو، أن المشادة شهدت ظهور سلاح أبيض بحوزة إحدى الطالبات، إلا أن هذه المعلومة لم يتسنَ التحقق منها بشكل مستقل من خلال الفيديو المتداول.

وأثار المقطع حالة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع وقوع المشادة أمام المدرسة، حيث عبر عدد من المتابعين عن استيائهم من المشهد، مطالبين بضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع ومنع تكرارها.

كما طالب بعض المتابعين بضرورة زيادة الرقابة والتوعية داخل المدارس، ومتابعة سلوك الطلاب والطالبات، للحد من وقوع مشاجرات مماثلة.

مشاجرة مدرسة بنات السويس الفاظ خارجة

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