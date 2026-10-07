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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط شاب بطوخ بعد تداول فيديو لاستغاثة أسرته.. اتهموه بالتعدي عليهم

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على شاب بدائرة مركز شرطة طوخ، عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن استغاثة من أفراد أسرته، اتهموه خلالها بالتعدي عليهم وتهديدهم بالقتل.


وتضمنت الاستغاثة اتهامات للشاب بالتعدي على والده وزوجته وشقيقه الأصغر باستخدام سلاح أبيض، فضلًا عن محاولة إشعال النيران في منزل زوجته.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية ، من تحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

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