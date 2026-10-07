حبس صاحب فيديو سرقة هواتف وسماعات أذن من محل بأكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس عاطل صاحب فيديو سرقة هواتف محمولة وسماعات أذن من محل في مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه بسرقة الهواتف وسماعات الأذن عقب مواجهته بمقطع الفيديو مغافلا صاحب المحل واستولى على المسروقات "3 هواتف وعدد من سماعات الأذن"، كما اعترف أيضا بارتكابه جريمة أخرى بسرقة مبلغ مالي من محل بذات أسلوب المغافلة في منطقة التجمع وأنه أنفق ذلك المبلغ على متطلباته الشخصية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقته عددًا من الهواتف المحمولة من داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة كفر الشيخ.

وعُثر بحوزة المتهم على 3 هواتف محمولة وعدد من سماعات الأذن، تبين أنها من بين المضبوطات المُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، باستخدام أسلوب المغافلة.

كما أقر بارتكاب واقعة سرقة أخرى بالطريقة ذاتها، استولى خلالها على مبلغ مالي من داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، موضحًا أنه أنفق المبلغ على متطلباته الشخصية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.