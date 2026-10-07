سقوط المتهم باستغلال فترة انعقاد مباريات كأس العالم للنصب على المواطنين

تباشر النيابة المختصة بالجيزة تحقيقات موسعة مع مسجل خطر لجأ إلى حيلة شيطانية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم حيث استغل انطلاق مباريات كأس العالم خلال الأشهر الماضية وأعلن عن قدرته على تسفير المواطنين لحضور المباريات.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة والتحري عن باقي الضحايا بعدما تم التوصل إلى 8 أشخاص منهم، كما حرزت النيابة هواتف المتهم ولاب توب لتفريغ ما به من أدلة ومحادثات المتهم مع الضحايا والإعلانات التي قام لاستدراجهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى- مقيم بنطاق محافظة الجيزة) بإستغلال فترة إنعقاد مباريات كأس العالم كوسيلة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لخارج البلاد لحضور المباريات، والترويج لنشاطه عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له كمقدم، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وضُبط بحوزته (جهاز لاب توب، 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 5 دفاتر إيصالات إستلام نقدية – 3 أكلاشيهات لشركات سياحية وهمية).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما أمكن التوصل لعدد ( 8 ) من المجنى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق..