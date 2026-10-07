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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طلعت ولد.. حجز شاب نشر فيديوهات رقص بملابس نسائية وباروكة لتحقيق أرباح

لقطة من فيديوهات المتهم
لقطة من فيديوهات المتهم
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حجز شاب 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب عقب القاء القبض عليه بمنطقة الدقي لبثه مقاطع فيديو يرقص فيها مرتديا ملابس نسائية وباروكة شعر.

وكلفت النيابة مباحث مكافحة جرائم الاداب بالجيزة باجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهم الذي أقر بمحضر الشرطة بتصوير وبث تلك المقاطع من أجل جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إرتدائه ملابس نسائية والإتيان بحركات خادشة للحياء العام والتحريض على ممارسة الفجور بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الدقى قسم شرطة الدقى التحريض على ممارسة الفجو حركات خادشة للحياء الجيزة مباحث الآداب

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