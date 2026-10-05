يرتدي ملابس نسائية.. القبض على شاب يروج للفجور في الدقى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص؛ لقيامه بالترويج للفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ارتداءه ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة والتحريض على الفجور، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبحوزته هاتفا محمول، وبفحصهما؛ تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية.