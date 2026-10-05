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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغلا حالتها المرضية.. عاطل وسائق توك توك ينتهكان جسد قاصر في أرض زراعية بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

استغل عاطل وسائق توك توك الحالة المرضية النفسية لقاصر مصابة بانفصام في الشخصية وانتهكا جسدها بعد استدراجها لمنطقة زراعية بمدينة كرداسة ثم ألقياها في منطقة منشأة البكاري.

بدأت الواقعة عندما خرجت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا من منزل أسرتها لشراء بعض الاحتياجات، لكنها لم تعد في موعدها، لتبدأ الأسرة رحلة البحث عنها، قبل أن يتم العثور عليها بعد غياب يوم كامل بمنطقة كعابيش في الهرم، وتكشف التحقيقات لاحقًا تعرضها لاعتداء جنسـ.ـي على يد شابين اصطحباها إلى منطقة زراعية بدائرة مركز كرداسة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من والد الفتاة، وهو سمكري سيارات، أفاد فيه بتغيب نجلته التي تعاني من مرض نفسي، حيث خرجت من المنزل لشراء بعض الأشياء، إلا أنها تأخرت ولم تعد، فبدأ في البحث عنها حتى عثر عليها بمنطقة كعابيش.

وبسؤال الفتاة، أفادت بأنها أثناء سيرها في الشارع فوجئت بشخصين يستقلان مركبة توك توك، وتحدثا معها قبل أن يطلبا منها استقلال المركبة برفقتهما، ثم اصطحباها إلى منطقة زراعية بالطريق الجديد في كرداسة، حيث اعتديا عليها جنسـ.ـيًا، قبل أن يتركاها بمنطقة منشية البكاري.

وبتكثيف التحريات وفحص ملابسات الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما سائق توك توك يبلغ من العمر 22 عامًا، وعاطل يبلغ 17 عامًا.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وقررا أنهما تقابلا مع المجني عليها أثناء سيرها في الطريق، وتبادلا معها الحديث، ثم اصطحباها داخل التوك توك مستغلين حالتها النفسية، واعتديا عليها، قبل أن يتخلصا منها بتركها في منطقة منشية البكاري.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

النيابة العامة كرداسة مركز كرداسة الهرم

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