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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يطالب روسيا بمزيد من المعلومات حول وفاة مرتبطة باشتباه في الطاعون

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساؤلات بشأن المعلومات التي تقدمها روسيا حول واقعة وفاة عاملة في أحد معاهد مكافحة الطاعون بمنطقة إيركوتسك في سيبيريا، مؤكدًا أن واشنطن تتابع التطورات عن كثب، في وقت لا تزال فيه السلطات الروسية تحقق في ملابسات الحالة.

وقال ترامب إن روسيا لا تقدم قدرًا كبيرًا من المعلومات بشأن الواقعة، على غرار ما حدث مع الصين في بداية تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن موسكو تؤكد أن الوضع تحت السيطرة، بينما تواصل الولايات المتحدة التحقق من المعلومات المتاحة لديها.

وأضاف الرئيس الأمريكي، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن لا تعتقد في الوقت الحالي أن حالة الوفاة مرتبطة بتطوير سلاح بيولوجي، في ظل استمرار التحقيقات بشأن سبب وفاة العاملة التي كانت تعمل في منشأة متخصصة في أبحاث الطاعون.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تضغط فيه الإدارة الأمريكية على موسكو للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة. 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد بدأت التحرك للحصول على معلومات إضافية، وسط مخاوف من نقص الشفافية بشأن ملابسات وفاة العاملة والإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية.

وتوفيت العاملة بعد إصابتها بالتهاب رئوي لم يتحدد سببه بصورة نهائية، فيما أثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا بسبب عملها في معهد متخصص في مكافحة وأبحاث الطاعون.

وفرضت السلطات الروسية إجراءات احترازية وحجرت عددًا من المخالطين، بينما أكدت الجهات الصحية المحلية أن الوضع تحت السيطرة.

وفي المقابل، لم تؤكد السلطات الروسية حتى الآن بشكل نهائي أن الوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى متابعة الملف والتواصل مع موسكو. 
 

وقالت المنظمة إن الخطر على السكان خارج روسيا يُعد منخفضًا للغاية، وفق المعلومات المتاحة لديها.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق استعداده لتقديم المساعدة إلى روسيا إذا احتاجت إليها، كما كشف عن اعتزامه إجراء اتصال قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة القضية، في ظل استمرار الغموض حول سبب الوفاة ومدى ارتباطها بالطاعون.

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات أمريكية ودولية إلى مزيد من الشفافية وتبادل المعلومات، بهدف تحديد طبيعة الحالة وتقييم أي مخاطر صحية محتملة، بينما تؤكد المعطيات الحالية عدم وجود دليل مؤكد على انتشار واسع للمرض.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطاعون واشنطن روسيا

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