فانس: واشنطن تجري محادثات مع بزشكيان وعراقجي وسط تعقيدات المفاوضات مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع القيادة السياسية في إيران، مشيرًا بشكل خاص إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي الحرب المستمرة بين واشنطن وطهران.

وأوضح فانس، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن وزير الخارجية الإيراني يقود المفاوضات، بمشاركة الرئيس وعدد من المسؤولين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن واشنطن لا تزال غير متأكدة من طبيعة آلية اتخاذ القرار داخل إيران ومدى نفوذ المسؤولين المشاركين في المحادثات.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع طهران، إلا أنها تشترط اتخاذ خطوات عملية وملموسة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي مقدمتها إجراء خفض كبير في قدرات تخصيب اليورانيوم.

وقال فانس إن واشنطن لا تريد الاكتفاء بتعهدات أو وعود مستقبلية، وإنما تطالب بإجراءات فعلية، معتبرًا أن أي اتفاق يجب أن يتضمن التزامًا واضحًا بعدم إعادة بناء القدرات النووية الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط خلافات بشأن عدد من الملفات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني ومستوى تخصيب اليورانيوم، إلى جانب الوضع في مضيق هرمز وسبل إنهاء العمليات العسكرية.

وأشار فانس إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر منع إيران من امتلاك سلاح نووي هدفًا رئيسيًا، محذرًا من أن امتلاك طهران سلاحًا نوويًا قد يدفع دولًا أخرى في المنطقة إلى السعي للحصول على أسلحة مماثلة.

في المقابل، تتمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد طهران أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن المفاوضات لا تتطابق مع مطالبها وشروطها للتوصل إلى اتفاق.

وتعكس تصريحات فانس استمرار الاتصالات بين الجانبين، رغم وجود خلافات جوهرية بشأن القضايا التي يمكن أن تشكل أساسًا لأي تسوية مستقبلية.

