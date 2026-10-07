وكالة الطاقة الدولية: الدول الأعضاء تتفق على تسريع طرح مخزونات النفط في الأسواق

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن حكومات الدول الأعضاء أبدت دعمها لتسريع وتيرة طرح كميات النفط المتبقية من المخزونات الاستراتيجية التي سبق التعهد بالإفراج عنها، في محاولة لتخفيف الضغوط المتزايدة على أسواق الطاقة.

ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه أسواق النفط والوقود ضغوطًا قوية نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الديزل وزيادة المخاوف بشأن توفر الوقود في عدد من الأسواق.

وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد تعهدت في مارس الماضي بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من احتياطيات الطوارئ، في أكبر عملية منسقة من نوعها في تاريخ الوكالة. وبحلول مطلع أكتوبر، كانت الدول قد طرحت نحو 325 مليون برميل، ما يعني بقاء قرابة 75 مليون برميل من التعهد الأصلي.

كما اتفقت مجموعة الدول السبع الأسبوع الماضي على طرح نحو 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من احتياطيات الطوارئ، في خطوة تستهدف تهدئة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب وكالة «رويترز»، يعقد مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية اجتماعًا لمناقشة تفاصيل عملية السحب المقترحة، في وقت تدرس فيه الدول كيفية تنفيذ التعهدات السابقة وتحديد الكميات التي سيتم طرحها فعليًا.

وتولي الوكالة أهمية خاصة لتوفير إمدادات الديزل، الذي يمثل عنصرًا أساسيًا لقطاعات النقل والزراعة والصناعة، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات حركة الشحن وتأثر عمليات التكرير.

وتسعى الدول الأعضاء من خلال تسريع عمليات الطرح إلى زيادة المعروض في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع متابعة تطورات الإمدادات والأسعار وتقييم الحاجة إلى إجراءات إضافية لضمان أمن الطاقة العالمي.