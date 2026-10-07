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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق يحصد المركز الأول عربيا في درع التميز للتدريب القضائي

المشاركون في الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية
المشاركون في الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية
الديب أبوعلي

حصد المعهد القضائي العراقي، اليوم الأربعاء ، المركز الأول عربيا في مسابقة درع التميز للتدريب القضائي العربي، التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، أحد أجهزة جامعة الدول العربية، بمشاركة 22 معهدا قضائيا عربيا.

وجاء فوز المعهد ثمرة للتنسيق والتعاون بين المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية والمعهد القضائي العراقي، إلى جانب مشاركة مدير عام المعهد، القاضي جليل عدنان خلف، في الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأسهمت المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية في أعمال التنسيق والمتابعة مع الأمانة العامة للجامعة، فيما واصل مدير عام المعهد القضائي العراقي، القاضي جليل عدنان خلف، متابعة متطلبات المشاركة، من خلال تزويد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالبحوث والاستبيانات المطلوبة بصورة مستمرة، بما عزز مشاركة المعهد وأبرز تجربته في مجال التدريب القضائي.

ويعكس هذا الفوز ما يتمتع به المعهد القضائي العراقي من حضور مهني وعلمي في مجال التدريب القضائي، إلى جانب جهوده في تطوير برامجه وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات القضائية العربية، فضلا عن الحضور الفاعل للعراق في أطر العمل العربي المشترك.

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