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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق: اختلاس 1.3 مليون دولار والتلاعب بــ 56 ألف إيصال بدائرة مرور صلاح الدين

العراق
العراق
محمود نوفل

كشفت هيئة النزاهة العراقية عن عملية اختلاس بأكثر من ملياري دينار في العراق - أي ما يعادل 1.3 مليون دولار - حيث تم توقيف ضابطي مرور تلاعبا بـ 56 ألف إيصال غرامة⭕ مرورية في محافظة صلاح الدين العراقية.

وفي وقت لاحق ، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحقّ (٣١) مُتَّهماً في شركة ما بين النهرين في مُحافظة كركوك، في قضايا فساد ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تسويق مادَّة الحنطة.

كما اشارت الهيئة أشارت إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة التي قام بها فريقٌ مُؤلَّفٌ في مكتب تحقيق كركوك، الذي انتقل إلى شركة ما بين النهرين، كشف عن تسويق آلاف الأطنان من مادة الحنطة خلال عدَّة ساعاتٍ بطريقةٍ غير أصوليَّةٍ، لافتةً إلى تسويق تلك الكميَّات باسم ثلاثة مُواطنين أحدهم مُتوفَّى؛ بالرغم من عدم امتلاكهم خطةً زراعيَّةً.

وأضافت إنَّ إجراءات التحقيق قادت إلى تحديد مُقصريَّة (٣١) مُتَّهماً من مُوظَّفي شركة ما بين النهرين، من بينهم مديرون سابقون، فضلاً عن مُوظَّفين في المصرف الزراعيّ التعاونيّ في المُحافظة، على خلفيَّة دورهم في عمليَّة صرف مبالغ تسويق مادة الحنطة، مُنوّهةً بتنفيذ أوامر القبض بحقّ (١٠) مُتَّهمين مُوقوفين على ذمَّة التحقيق، فيما تجري مُتابعة تنفيذ بقيَّة الأوامر بحق المُتَّهمين الآخرين.

العراق هيئة النزاهة العراقية محافظة صلاح الدين مُحافظة كركوك

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