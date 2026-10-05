رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تفادت عزل العراق دولياً ونسعى لإبعاده عن تداعيات صراعات المنطقة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أن الحكومة العراقية تفادت فرض عزلة دولية على العراق، ومدّت الأيدي إلى العالم من أجل الشراكة، لافتا إلى السعي لإبعاد العراق عن أي عواقب للصراعات في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، مع شيوخ ووجهاء العشائر العراقية، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشاد رئيس الوزراء العراقي، بموقف العشائر الداعم للدولة العراقية، وإسهامها بضبط النظام في الأوقات الصعبة، مشدداً على عدم السماح لمن يحاول إضعاف الدولة أو يهدد وجودها، وأشار إلى أن "الحكومة تفادت فرض عزلة دولية على العراق، ومدّت الأيدي إلى العالم من أجل الشراكة"، مؤكدًا "عمل الحكومة على التأسيس لهوية اقتصادية ناجحة عبر موازنة البرامج التي ركزت على البنى التحتية للكهرباء".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة ماضية نحو بناء وتعزيز وجود دولة تشرّف العراقيين، كما ونحارب نهجًا ينظر إلى الدولة بوصفها منفعة فردية على حساب مصلحة كل فئات الشعب العراقي، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العراقي، وأوضح أن العراق بحاجة إلى شراكة دولية نافعة خاصة مع الدول العظمى والمتقدمة اقتصاديًا، مبينًا أن إصلاح الاقتصاد العراقي يستلزم جذب الاستثمارات الأجنبية، وخروج أي قوات أجنبية من العراق.

وكشف رئيس الوزراء العراقي أنه في عام 2031 سيصل إنتاج العراق النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميًا، وأعلن تأسيس صندوق الأجيال، ورصد 1.5 تريلون دينار له، مؤكدًا أن الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد ستضاف إلى حساب الصندوق.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي "تحدثنا مع الجانب التركي في ملفات متعددة، وهناك انسحاب من المواقع التي يتواجد فيها الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، كما وأجرينا أيضًا حوارات مع الكويتيين، وهناك نية صادقة لحل كل المشاكل والعقبات الثنائية".

وبشأن ملف تسليم السلاح، أكد الزيدي أن "5 فصائل وافقت على تسليم السلاح، وقد سلمت 3 منها بالفعل أسلحتها، والحوار مستمر مع الآخرين"، مؤكدًا أن "الدم العراقي مسؤوليتنا، ومن واجبنا حقن كل دماء العراقيين".

وبين أنه "سنطلق 500 مليار دينار شهرياً لتسديد مستحقات الفلاحين، كما وأن مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيكون مكتملًا، وسيسهم بحل مشكلة السكن بخدمات كاملة".

وأوضح الزيدي أنه "سنشرع ببناء مدن جديدة في كل محافظة، تحمل هويتها وتاريخها"، مؤكدًا أن "توحيد صفوفنا مطلوب، ويجب أن نحافظ على تاريخ العراق المشرف، وقوتنا بأن يكون القرار عراقيًا".

واختتم الزيدي بالقول: "نسعى لإبعاد العراق عن أي عواقب للصراعات في المنطقة، واستقرار مجتمعنا وشعبنا غايتنا".