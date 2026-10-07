البعثة الأمريكية في السعودية تحذر رعاياها من هجمات الحوثيين وتطالبهم بتوخي الحذر

أصدرت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بيانا طالبت فيه رعاياها بتوخي الحذر في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة من ميليشا الحوثي.

وجاء في بيان البعثة عبر منصة إكس:في ظل الوضع الأمني المستمر في المملكة العربية السعودية، والتهديدات العلنية التي أطلقها الحوثيون باستهداف المطارات والمجال الجوي في أنحاء المملكة، تذكّر البعثة الأمريكية جميع المواطنين الأمريكيين بضرورة توخي مزيد من اليقظة والحذر.

وتابع:قد انخرط الحوثيون في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف مطارات مدنية، فيما لا يزال النزاع العسكري قابلًا للتصعيد.

وينبغي للمواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية باحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي، وحدوث اضطرابات في حركة السفر، ونوصي بالتحقق من حالة الرحلة مباشرةً لدى شركة الطيران والمطار.

كما ويُمنع موظفو الحكومة الأمريكية العاملون في المملكة العربية السعودية من السفر داخل نطاق 20 ميلًا (نحو 32 كيلومترًا) من الحدود مع اليمن، نظرًا للمخاطر الأمنية، كما يتعين عليهم الحصول على تصريح خاص للسفر إلى مناطق جازان وعسير ونجران، ومدن القطيف وينبع والطائف.

وتنصح الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر بالقرب من الحدود مع اليمن.

كما يُنصح باتباع الإرشادات الواردة في التنبيهات الوطنية التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني السعودي.