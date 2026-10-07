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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لمنع التدخل الأجنبي.. المكسيك تحظر مزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة

المكسيك
المكسيك
القسم الخارجي

يدخل إصلاح قانوني في المكسيك يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح لمنصب الرئيس حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وسط انتقادات بأن الحزب الحاكم صمم هذا الإجراء لمنع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات.

وكانت الرئيسة كلوديا شينباوم قد طرحت الإصلاح في أواخر أغسطس، كما سيدخل حيز التطبيق أيضًا على حكام الولايات ورئيس حكومة مكسيكو سيتي. ودافعت شينباوم عن الإجراء باعتباره وسيلة لمنع التدخل الأجنبي.

وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي إن المرسوم جرى توقيعه اليوم، مضيفة أنه لا يجوز لأي رئيس أو حاكم ولاية أن يحمل جنسية مزدوجة. وأوضحت أن الجريدة الرسمية ستنشر القانون في وقت لاحق من اليوم.

وقال معارضون إن هذا الإجراء ينتهك حقوق المكسيكيين الذين هاجروا إلى الخارج وحصلوا على جنسيات دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الدستور المكسيكي يحدد بالفعل شروط الجنسية المطلوبة لتولي المناصب العليا في البلاد.

وأُقر الإصلاح بأغلبية أصوات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتمين إلى حزب مورينا الحاكم وحلفائه، وسيبدأ تطبيقه اعتبارًا من عام 2028.

وبموجب الإصلاح، سيتعين على حاملي الجنسية المزدوجة في ذلك الوقت التخلي عن أي روابط غير مكسيكية قبل الترشح لأي من المناصب التي يشملها التعديل الدستوري.

أما انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، والتي ستشهد انتخاب عدد من حكام الولايات، فستُجرى دون أي تغييرات.

وتحظر كل من كوبا ونيكاراجوا وفنزويلا أيضًا على رئيس البلاد حمل جنسية أخرى.

وقال حزب العمل الوطني المعارض إن الإصلاح يتعارض مع القواعد المنظمة لعضوية الكونجرس، والتي تسمح للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ بحمل جنسيات أخرى.

وانتقد لاري روبين، رئيس الجمعية الأمريكية في المكسيك، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، الإصلاح.

وقال في منشور على منصة إكس إن ولاء الشخص للمكسيك لا يُقاس بعدد جوازات السفر التي يحملها، وإنما بأفعاله وسجله واحترامه للدستور.

الحزب الحاكم المكسيك منع مزدوجي الجنسية منع مرشحي المعارضة كلوديا شينباوم حكومة مكسيكو سيتي شينباوم

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