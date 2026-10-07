الخارجية الأوكرانية: لا يوجد أي تهديد حاليا لانتقال مرض الطاعون إلى أراضينا

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا لا تواجه أي تهديد حاليًا لانتقال مرض الطاعون إلى الأراضي الأوكرانية، وذلك على خلفية تقارير عن اشتباه بتفشٍّ للمرض في روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم - "نراقب الوضع، وكذلك تفعل سلطاتنا المختصة ونظامنا الصحي .. هم يراقبون الوضع هناك عن كثب. وحتى الآن، لا يوجد أي تهديد لأوكرانيا"، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وأشار إلى أن أوكرانيا تطبق نظام تأشيرات مع روسيا ولا يوجد حركة مرور للركاب بين البلدين، في حين أن دولًا أخرى تغلق حدودها مع روسيا.

وقد أُبلغ، في 2 أكتوبر الجاري، عن وفاة داريا شيبيلوفا وهي باحثة تبلغ 28 عامًا تعمل في معهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك في سيبيريا، وكان مشتبهًا بإصابتها بنوع الطاعون الرئوي.

ونفت السلطات الروسية وجود وباء الطاعون في البلاد، رغم أنها فرضت إجراءات حجر صحي في عدد من المرافق في إيركوتسك، بما في ذلك المستشفيات العامة ومستشفيات الأطفال ومستشفى الولادة.