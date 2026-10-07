كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول

تفوق المصري البورسعيدي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد السويس في الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف المصري في الدقيقة 25، بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المصري عن طريق حسين فيصل ليسدد عبد الله زياني كرة رائعة داخل الشباك.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: فوزي الحناوي - رجب نبيل - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - عمرو السولية - سمير العراقي - أيمن موكا.

خط الهجوم: محمد شيكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد علاء - فتحي محمد - حسين السيد - صديق ايجولا - معاذ احمد - بيتر كوركيس - جراديشار - خالد النبرصي - مروان عثمان.