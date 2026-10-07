تسديدة قوية.. زد يهز شباك الزمالك بهدف أول في كأس عاصمة مصر

نجح فريق زد في تسجيل الهدف الأول بشباك الزمالك، خلال المباراة المقامة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف زد عن طريق أحمد خالد، الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك، ليمنح فريقه التقدم في اللقاء.

وتقام المباراة ضمن افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر، وسط مشاركة عدد من لاعبي الشباب في صفوف الزمالك.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: عزت محمد، أحمد حسام، خالد السيد، محمد فرج.

خط الوسط: السيد أسامة، زياد مدحت، أحمد صفوت، حسام عاشور التقي، سيف جعفر.

خط الهجوم: أدهم حسيب.

ويعتمد الزمالك في مواجهة زد على مجموعة من العناصر الشابة، في خطوة تهدف إلى منح ناشئي النادي فرصة الظهور مع الفريق الأول واكتساب الخبرات اللازمة للمستقبل.