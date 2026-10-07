مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

يعد الفلفل الحار من أشهر المكونات المستخدمة في مطابخ العالم، إذ يضيف مذاقًا لاذعًا إلى الأطعمة، ويستخدم في إعداد الصلصات والتتبيلات والعديد من الأطباق. لكن دوره لا يقتصر على تحسين نكهة الطعام، فهو يحتوي أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي يدرس العلماء تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان.

يحتوي الفلفل الحار على فيتامينات ومركبات مضادة للأكسدة، من أبرزها مادة الكابسيسين، وهي المسؤولة عن الإحساس بالحرارة واللسعة عند تناوله.

فوائد الفلفل الحار..

1- يحتوي على فيتامين C

يعد الفلفل الحار مصدرًا لفيتامين C، الذي يساهم في دعم الوظيفة الطبيعية للجهاز المناعي، ويساعد الجسم على تكوين الكولاجين اللازم لصحة الجلد والأوعية الدموية، كما يعزز امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية.

وتختلف كمية الفيتامين الموجودة في الفلفل باختلاف النوع ودرجة النضج وطريقة التخزين والتحضير، لذلك يمكن أن يكون إدراجه ضمن نظام غذائي متنوع وسيلة للمساهمة في الحصول على هذا العنصر المهم.

2- يمد الجسم بمركبات مضادة للأكسدة

يحتوي الفلفل الحار على مركبات نباتية متعددة، منها الكاروتينات وبعض المركبات الفينولية، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة في الدراسات المعملية.

وتساعد مضادات الأكسدة في مواجهة الجذور الحرة، وهي جزيئات قد يؤدي تراكمها إلى إلحاق الضرر بالخلايا. ومع ذلك، فإن وجود هذه المركبات في الطعام لا يعني بالضرورة أن تناول الفلفل وحده يمنع الأمراض المزمنة، إذ تعتمد صحة الإنسان على مجموعة من العوامل، من بينها النظام الغذائي ونمط الحياة.

3- مادة الكابسيسين محل اهتمام الباحثين

الكابسيسين هو المركب الذي يمنح الفلفل الحار مذاقه اللاذع، ويؤثر في مستقبلات عصبية مسؤولة عن الإحساس بالحرارة والألم.

وقد درست الأبحاث تأثيرات هذه المادة في عدة مجالات، من بينها تخفيف بعض أنواع الألم عند استخدامها في مستحضرات موضعية مخصصة، إلى جانب احتمالات تأثيرها في الالتهاب وعمليات التمثيل الغذائي.

لكن من المهم التمييز بين نتائج الدراسات التي تستخدم مستحضرات أو مكملات تحتوي على جرعات محددة من الكابسيسين، وبين تناول الفلفل الحار بكميات عادية ضمن الطعام؛ فالأدلة المتعلقة بأحدهما لا تثبت بالضرورة الفوائد نفسها للآخر.

4- قد يساهم في إنقاص الوزن..

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكابسيسين قد يؤثر في إنتاج الحرارة بالجسم واستهلاك الطاقة، كما يدرس الباحثون علاقته بالشهية والتمثيل الغذائي.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية على أن إضافة الفلفل الحار وحده تؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن. ويظل التحكم في الوزن مرتبطًا بإجمالي السعرات الحرارية المتناولة، وجودة النظام الغذائي، والنشاط البدني، والنوم.

لذلك يمكن استخدام الفلفل الحار لإضفاء نكهة قوية على الوجبات، لكنه لا يعد بديلًا عن العادات الغذائية الصحية.

5- قد تكون له خصائص مرتبطة بمقاومة الالتهاب

تبحث دراسات علمية في الخصائص المضادة للالتهاب لبعض المركبات الموجودة في الفلفل الحار، بما فيها الكابسيسين ومركبات نباتية أخرى.

لكن جزءًا من هذه الأدلة يأتي من تجارب معملية أو دراسات تستخدم مستخلصات ومكملات، ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتحديد مدى تأثير الكميات المعتادة من الفلفل الحار في الطعام على الالتهاب داخل الجسم.

6- يضيف نكهة قوية إلى الطعام دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الملح

من الاستخدامات العملية للفلفل الحار أنه يمنح الطعام مذاقًا قويًا ومميزًا، ما قد يساعد بعض الأشخاص على تنويع النكهات عند إعداد الوجبات. ويمكن إضافته إلى الخضراوات المطهية والشوربات والصلصات والتتبيلات حسب القدرة على تحمل الأطعمة الحارة.

لكن الفلفل الحار ليس مناسبًا للجميع، وقد يؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة أو آلام البطن أو الإسهال لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أو لدى من يعانون حساسية تجاه الأطعمة الحارة.

هل يمكن تناول الفلفل الحار يوميًا؟

يمكن لمعظم الأشخاص الذين يتحملونه إدراجه بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن، لكن لا توجد ضرورة لتناوله يوميًا للحصول على صحة جيدة. وينبغي تقليل الكمية أو تجنبه إذا كان يسبب أعراضًا هضمية مزعجة.

وفي النهاية، يقدم الفلفل الحار قيمة غذائية ومذاقًا مميزًا، إلا أن الاستفادة منه ترتبط بالاعتدال وتنوع مصادر الغذاء، مع عدم التعامل معه باعتباره علاجًا مستقلًا للتخسيس أو الالتهابات أو غيرها من المشكلات الصحية.

المصدر هيلثى لاين