دراسة مثيرة تكشف علاقة الفلفل الحار بالسرطان

توصلت دراسة علمية حديثة إلى وجود علاقة بين الإفراط في تناول الفلفل الحار و الإصابة ببعض أنواع السرطان خاصة التى تصيب الجهاز الهضمي.

ووفقا موقع SciTechDaily فإن الفلفل الحار عنصر أساسي في اطباق عديدة حول العالم ولكن من ناحية تأثيره الصحي فالأمر شديد الصعوبة خاصة وسط تضارب في النتائج حول فوائده وأضراره.

تفاصيل الدراسة

وتضمنت الدراسة تحليل تجميعي (Meta-analysis)، تم مراجعة بيانات 14 دراسة سابقة شملت أكثر من 11 ألف مشارك، بينهم ما يزيد على 5 آلاف حالة إصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الفلفل الحار كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي بنسبة تصل ل 64% مقارنة بمن يستهلكون كميات محدودة.

سرطان المريء

وسجل سرطان المريء أعلى مستويات الارتباط بالاسراف في الفلفل الحار حيث كان أن الأشخاص ذوي الاستهلاك المرتفع للفلفل الحار أكثر عرضة للإصابة بنحو ثلاثة أضعاف الأشخاص الآخرين.

في نفس الوقت لم تُظهر البيانات زيادة ذات دلالة إحصائية في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو سرطان المعدة، رغم رصد اتجاه غير مؤكد وكشف احتمالات ارتفاع خطر سرطان المعدة بنسبة تقارب 77% لدى الفئات الأعلى استهلاكا.

وكشف الباحثون أن هذه النتائج "تدعم فرضية أن الفلفل الحار يحتمل أن يكون عامل خطر لبعض سرطانات الجهاز الهضمي خاصة سرطان المريء.

ويرى الباحثون أن الكابسيسين يسبب التهابات متكررة في بطانة المريء وذلك من خلال تنشيط مستقبلات الحرارة والألم، وهو ما يزيد من قابلية الأنسجة للإصابة بالسرطان مع مرور الوقت.