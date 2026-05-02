لقطة طريفة.. لاعب كندي يحتفل بهدفه بالترويج لشركته العقارية

عادةً ما يُقبّل اللاعبون شعار ناديهم أو يُشيرون إلى السماء عند تسجيلهم هدفًا، لكن الكندي توماش سكوبلاك أخرج بطاقته الشخصية.

حوّل مهاجم إنتر تورنتو، الذي يعمل أيضًا وكيلًا عقاريًا إلى جانب تألقه في الدوري الكندي الممتاز، احتفاله بالهدف إلى فرصة تسويقية خلال فوز فريقه 4-1 على حامل اللقب أتلتيكو أوتاوا يوم الجمعة.

بعد شوط أول سلبي، سجّل سكوبلاك هدف الافتتاح بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أُرسلت كرة طويلة خلف خط الدفاع، فسددها في شباك الحارس.

ثم أنزل سكوبلاك جواربه، وأخرج بطاقته الشخصية ليُريها للكاميرا، ورفع يده كالهاتف، مُشجعًا المشاهدين على الاتصال به للاستفسار عن احتياجاتهم العقارية في أونتاريو.



بعد ذلك، أنزل سكوبلاك جواربه، وأخرج بطاقته الشخصية ليُريها للكاميرا، ورفع يده كالهاتف، مُشجعًا المشاهدين على الاتصال به بشأن احتياجاتهم العقارية في أونتاريو.

"أنا لاعب محترف بدوام كامل هنا في إنتر تورنتو، بالإضافة إلى عملي كوكيل عقاري بدوام كامل. فكرتُ، بما أنني أنفق الكثير من المال على التسويق لأعمالي خارج كرة القدم، فلماذا لا أحصل على بعض التسويق المجاني هنا؟" هكذا صرّح سكوبلاك لموقع "وان سوكر".

ثم سجّل المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا هدفًا آخر بعد خمس دقائق ليساعد تورنتو على الصعود إلى المركز الثاني في الترتيب.

ويُعدّ سكوبلاك الآن هداف الدوري الكندي الممتاز هذا الموسم، وهو إنجازٌ رائع بالنظر إلى جدوله المزدحم.

واختتم: "بمجرد انتهاء التدريب، أكون قد بدأت بالفعل بالتحدث مع العملاء عبر الهاتف. إنه أمرٌ شاق، لكنني أديره بشكل جيد"، هكذا قال لموقع الدوري الكندي الممتاز في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، عادةً ما يكون جدولي كالتالي: التدريب حتى الساعة 11:00 صباحًا أو 12:00 ظهرًا، ثم غداء الفريق في الساعة 12:30 ظهرًا، وأكون عادةً مع العملاء من الساعة 1:00 ظهرًا حتى الساعة 9:00 مساءً - هذا هو شكل يومي".