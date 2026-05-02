الموريتاني دحان بيدا حكما لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة.. رسميا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الموريتاني دحان بيدا، حكما لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم 9 مايو الجاري على ستاد 5 يوليو 1962 ، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس مساعدًا أول، والكاميروني إلفيس نجوي مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى الموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا.

وتم تعيين الغاني دانيال لاريا حكمًا لتقنية الفيديو، و الموريتاني باباكار سار مساعد حكم فيديو ، والكيني ديكينز مميسا نياجرووا مساعد حكم فيديو ثان.



واختار "كاف" الأوغندي هارونا مواندا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام ليديا تافيسي أبيبي من إثيوبيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري.