الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

احتفاء بأهل القرآن.. صدى البلد يكرم الشيخ عمرو فاروق إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف

الشيخ عمرو فاروق
الشيخ عمرو فاروق
محمد صبري عبد الرحيم

في أجواء يغلب عليها التقدير والاحتفاء بأهل القرآن، نظم موقع صدى البلد الإخباري ندوة خاصة لتكريم الشيخ عمرو فاروق، إمام القبلة بـالجامع الأزهر الشريف، في مشهد عكس مكانة قارئٍ جمع بين جمال الصوت وعمق الرسالة.

ويخطف الشيخ عمرو فاروق الأنظار في تعامله مع الناس بهدوئه وبشاشة وجهه، تلك البساطة التي طالما ميّزت أهل القرآن. ولم يكن من يلتقي به أمام قارئٍ فحسب، بل أمام تجربة إنسانية وروحية متكاملة، بدأت فصولها منذ طفولته المبكرة، حين أتم حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز السابعة من عمره، قبل أن يمضي في رحلة إتقان القراءات العشر، ليصبح واحدًا من الأصوات التي تحمل عبق التلاوة المصرية الأصيلة.

ويبدو واضحًا أن سر تأثيره لا يكمن فقط في صوته الندي، بل في تلك الحالة من الخشوع التي ينقلها إلى كل من يستمع إليه؛ صوتٌ يلامس القلوب بهدوء، ويأخذ المصلين في رحاب الجامع الأزهر إلى أجواء إيمانية خالصة، حيث تختلط معاني الآيات بخشوع الأداء.


وتعكس شخصية الشيخ عمرو فاروق أخلاق القرآن في سلوكها قبل كلماته، فهو، كما وصفه البعض، ليس مجرد إمام يؤم المصلين، بل قدوة حقيقية في الالتزام والخلق والتواضع، وهو ما يظهر جليًا في تعامله مع الجميع.

وفي ختام الندوة، قدّم محمد صبري، مدير التحرير بموقع صدى البلد، درع الموقع تكريمًا للشيخ عمرو فاروق. وجاء هذا التكريم ليؤكد أن التميز الحقيقي لا يُقاس بالموهبة فقط، بل بالاستمرارية والإخلاص، وهي صفات اجتمعت في شخصية الشيخ، لتجعله أحد الوجوه المضيئة في ساحة التلاوة والدعوة.

عمرو فاروق إمام القبلة بالجامع الأزهر الجامع الأزهر

