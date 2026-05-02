محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بشارع أسوان، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال التطوير علي ارض الواقع.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي تشمل توسعة الطريق، وأعمال الرصف، وزراعة الجزيرة الوسطى، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين الشكل الحضاري للمنطقة، بجانب رفع تجمعات الرتش والمخلفات من الشارع بالتوازي مع تنفيذ أعمال التطوير.

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف أعمال إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم عودتها مرة أخرى بما يحقق الانضباط في الشارع ويحافظ على المظهر الحضاري.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة الاهتمام بالمظهر الجمالي من خلال تنفيذ أعمال اللاندسكيب والتجميل، وتوفير متنفس حضاري يليق بالمواطنين.

بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويحسن من جودة الحياة للمواطنين.