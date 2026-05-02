محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان
ترحيب مصري.. مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات التشيك
لأول مرة | إقرار نظام جديد في السعودية بموسم الحج 2026
حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور
مدريد : احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني
اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة
بدء التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة في كفر الشيخ
فريق سام مرسي السابق .. إيبسويتش تاون يعود إلى البريميرليج
خرّجت الدهب بأكياس قمامة .. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها بالسرقة
راحت له سليمة خرجت بتغسل كلى .. نجل مسنة يكشف كارثة جديدة عن نظام الطيبات | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة ويناشد المواطنين الحفاظ على المظهر الحضاري

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير 72 عمارة كمرحلة أولى بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم أعمال رفع كفاءة وتطوير 72 عمارة كمرحلة أولى بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة العمارات السكنية، والتي تشمل تحسين واجهات العمارات والنوازل، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة ورفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة، والتوسع في المساحات الخضراء بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين وتحسين المظهر العام للمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، لضمان الحفاظ على مستوى النظافة العامة.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة إنجاز الأعمال والارتقاء بالمظهر الحضاري بمحافظة بورسعيد.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

سعر الذهب

سجل 6965 جنيهًا .. آخر تحديث لعيار 21 مساء اليوم

سعر الذهب

نزل 15 جنيها في بداية تداولات المساء..أسعار الذهب في مصر اليوم

جانب من ورشة العمل

الرقابة المالية: جودة وتكامل البيانات الائتمانية أساس لاستقرار الأنشطة المالية

بالصور

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء

وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

سهير زكي
سهير زكي
سهير زكي

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد