محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة ويناشد المواطنين الحفاظ على المظهر الحضاري

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم أعمال رفع كفاءة وتطوير 72 عمارة كمرحلة أولى بمنطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة العمارات السكنية، والتي تشمل تحسين واجهات العمارات والنوازل، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، إلى جانب تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة ورفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة، والتوسع في المساحات الخضراء بما يسهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين وتحسين المظهر العام للمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، لضمان الحفاظ على مستوى النظافة العامة.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية لضمان سرعة إنجاز الأعمال والارتقاء بالمظهر الحضاري بمحافظة بورسعيد.