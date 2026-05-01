محافظ بورسعيد يتفقد أعمال زراعة المسطح الأخضر بشارع صلاح سالم بحي الشرق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال زراعة المسطح الأخضر بشارع صلاح سالم بحي الشرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة جهود التجميل والتطوير الجارية بمختلف أحياء المحافظة، رافقه خلالها الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق.

واطلع المحافظ على معدلات تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل، موجهًا بالتوسع في إنشاء المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري يليق بمحافظة بورسعيد

توجيهات بزراعة نباتات البونسيانا وتعزيز المسطحات الخضراء

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية زراعة نباتات وأشجار البونسيانا لما تتميز به من شكل جمالي مميز، وقدرتها على إضفاء طابع حضاري راقٍ بالشوارع والميادين، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على استدامة المسطحات الخضراء.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الرقعة الخضراء ، لما لها من دور في تحسين جودة الهواء وتوفير بيئة صحية للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ خطط التجميل والتشجير بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر العام بالمحافظة.