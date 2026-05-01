خلافات عائلية.. عودة فتاة بورسعيد المتغيبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة الجنوب أول من (عامل- مقيم بدائرة القسم) بغياب نجلته "عمرها 20 سنة" عقب خروجها من مسكنهم لخلافات عائلية بينهم ، وعقب ذلك حضر للقسم المبلغ وبصحبته نجلته وقرر بعودتها للمنزل دون حدوث أى مكروه لها ،

وبسؤال المتغيبة أفادت بقيامها بترك منزل أهليتها لذات الخلافات وإقامتها طرف إحدى صديقاتها بالقاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





