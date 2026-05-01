الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران “انتهت فعلياً” بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، في خطوة تقول إنها تستند إلى تفسير قانوني يهدف إلى تجنب الحاجة لموافقة الكونجرس على استمرار العمليات العسكرية، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.


ويعتمد البيت الأبيض في موقفه على أن وقف إطلاق النار يمثل إنهاءً عملياً للأعمال القتالية، وهو ما عززه وزير الدفاع بيت هيجسيث خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، حيث وصف الوضع بأنه “توقف مؤقت” للحرب.


وبناءً على هذا التفسير، ترى الإدارة الأمريكية أنها غير ملزمة بتطبيق قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الذي يشترط الحصول على تفويض من الكونجرس لأي عملية عسكرية تتجاوز 60 يوماً، وهي المهلة التي أوشكت على الانتهاء.


وفي المقابل، أفاد مسؤول في الإدارة رفض الكشف عن هويته  أن العمليات القتالية المباشرة توقفت منذ 7 أبريل، ما يدعم، بحسب قوله، اعتبار الحرب منتهية لأغراض قانونية، رغم استمرار التوترات في بعض الممرات البحرية الاستراتيجية.


ورغم هذا الإعلان، لا تزال هناك جدل سياسي وقانوني داخل الولايات المتحدة، حيث يطالب عدد من النواب بموقف واضح من الإدارة، بينما يرى خبراء قانونيون أن تفسير البيت الأبيض يمثل “تأويلاً مثيراً للجدل” لقانون صلاحيات الحرب، الذي لا ينص على إمكانية تعليق مدته بسبب وقف إطلاق نار مؤقت.

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
اورمان الشرقية
النمل
طريقة عمل جيلي بالفواكه
