أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

تشهد أسعار الدواجن اليوم حالة من التباين في الأسواق المصرية، مع استقرار نسبي في بعض الأصناف وارتفاع ملحوظ في منتجات أخرى، خاصة الفيلية.

ويبحث المواطنون بشكل مكثف عن أسعار الفراخ اليوم وسعر الدواجن اليوم لمتابعة تطورات السوق لحظة بلحظة.

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الدواجن اليوم للفراخ البيضاء نحو 105 جنيهات للكيلو بمختلف الأوزان، وهو السعر الأكثر تداولًا داخل المحلات، بينما استقرت أسعار الفراخ اليوم البلدي الشمورت عند 138 جنيهًا، وسط إقبال ملحوظ من المستهلكين الباحثين عن الجودة.

كما بلغ سعر الوراك الفريش 115 جنيهًا، وسجلت صفحة الورك نحو 105 جنيهات، وهو ما يعكس تنوع الخيارات أمام المستهلكين ضمن قائمة سعر الدواجن اليوم في مصر.

سعر البانيه اليوم ومنتجات الفراخ

واصل سعر البانيه اليوم ارتفاعه ليسجل 255 جنيهًا للكيلو، ليظل من أعلى أجزاء الدواجن سعرًا، فيما سجل كسر البانيه نحو 70 جنيهًا، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا مناسبًا.

وفي نفس السياق، بلغت أسعار الصدور بالعظم 195 جنيهًا، بينما سجلت الأجنحة 70 جنيهًا، والدبابيس الكنتاكي 138 جنيهًا، ضمن قائمة أسعار الفراخ اليوم التي تشهد تفاوتًا حسب الجزء.

أسعار الدواجن اليوم للحمام والطيور

فيما يخص الطيور، سجل سعر الدواجن اليوم للحمام الجامبو 210 جنيهات للجوز، بينما وصل سعر 5 جوز حمام جامبو إلى 1080 جنيهًا. كما سجل الحمام الكداب 190 جنيهًا.

أما الرومي، فسجل الرومي البلدي 170 جنيهًا، والرومي الأبيض 155 جنيهًا، ضمن تحديثات أسعار الدواجن اليوم التي تشمل مختلف الطيور.

أسعار الدواجن اليوم البلدي والبط

بلغت أسعار الفراخ اليوم البلدي الساسو 130 جنيهًا، والفيومي 140 جنيهًا، والبرابر الفلاحي 140 جنيهًا، بينما سجل البط البلدي الفلاحي 140 جنيهًا، والبط المولر 130 جنيهًا، والبط الأبيض 120 جنيهًا.

كما سجل الأرنب البلدي 135 جنيهًا، والعتاقي الفلاحي 105 جنيهات، ضمن قائمة سعر الدواجن اليوم التي تهم قطاعًا كبيرًا من المستهلكين.

أسعار الدواجن اليوم للمشتقات

سجلت الكبدة والقوانص 115 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكبدة الصافي 130 جنيهًا، والقوانص الصافي 98 جنيهًا. كما سجلت الهياكل 25 جنيهًا، والرجول 12 جنيهًا، ضمن تفاصيل أسعار الدواجن اليوم التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي.



تعكس أسعار الدواجن اليوم في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي مع استمرار ارتفاع بعض الأجزاء مثل الفيلية، بينما تظل الفراخ البيضاء الخيار الأكثر طلبًا، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لمعرفة سعر الدواجن اليوم وسعر البانيه اليوم بشكل يومي.