ضبط نصف طن لحوم ودواجن فاسدة في المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمواصلة الضربات الاستباقية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

تمكنت رئاسة حي غرب بالتعاون مع مديرية الطب البيطري من ضبط ربع طن لحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المجازر ، تمكنت خلالها من ضبط ٢٠٠ كجم دواجن محقونه بالمياة وإعدادها للبيع للمواطنين غير صالحة للاستهلاك الادمي في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.