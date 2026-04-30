مكاتب بريد المنوفية تعلن فتح أبوابها الجمعة والسبت لصرف معاشات شهر مايو 2026

في إطار حرص واهتمام اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالتيسير على المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، وتخفيف الأعباء عنهم وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، وبالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية للبريد، تقرر تشغيل عدد من مكاتب البريد بنطاق المحافظة خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 1 و2 مايو 2026 ، لصرف معاشات شهر مايو 2026.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتخفيف الزحام، وضمان انتظام تقديم الخدمات الحيوية خلال فترات الذروة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم البريدية والمعاشات بصورة حضارية وآمنة.

حيث تعمل المكاتب المخصصة يوم الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بإجمالي 32 فرع ، ويوم السبت من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً بإجمالي 61 فرع .