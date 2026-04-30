تضامن المنوفية: تسليم 719 فيزا كارت «تكافل وكرامة» للجان الإدارات الاجتماعية لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية

اكد صبري عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية تسليم عدد (719) فيزا كارت برنامج «تكافل وكرامة» للجان الإدارات الاجتماعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، بما يضمن سرعة تفعيل الخدمات وتحقيق الاستفادة الفعلية منها

واضاف أن عملية التوزيع تتم وفقًا لآليات وضوابط محددة تضمن الشفافية والدقة في الوصول إلى المستحقين.

وأكد محافظ المنوفية على أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل أحد أهم برامج الدعم النقدي المشروط الذي أطلقته الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بينما يتيح كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لذوي الهمم، من بينها الحصول على الخدمات التأهيلية والطبية والتعليمية والتسهيلات المقررة لهم، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بدمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمد مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم استقرارهم الأسري والمجتمعي.