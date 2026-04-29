خلال جولة وكيل صحة المنوفية.. إحالة المتغيبين من الأطباء والعاملين بمستشفى الشهداء للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الشهداء المركزي، يرافقه الدكتور محمد سلامة، مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية.

​وقرر وكيل صحة المنوفية احالة جميع الأطباء والعاملين المتغيبين إلى الشئون القانونية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس مصلحة المريض أو يؤثر على سير العمل داخل المستشفى.

وفي إطار ​تطوير منظومة الطوارئ والخدمات الطبية ​شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم التأكد من: ​تطبيق سياسات "الفرز الطبي" بدقة لتصنيف الحالات ٫ ​توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية ٫ ​مراجعة توزيع أعداد هيئة التمريض لضمان سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

​كما وجه الدكتور عمرو مصطفى بتشكيل لجنة متخصصة من إدارة الأشعة لمراجعة كفاءة الأجهزة وتطوير الخدمات المقدمة بالقسم، مع التوجيه الصارم برفع مستوى النظافة العامة وتفعيل دور الأمن بشكل أكثر حزمًا.

​وفي لفتة تهدف لتطوير الخدمات التخصصية، وجه وكيل الوزارة بضرورة زيادة معدل إجراء العمليات الجراحية، وسرعة التعاقد مع استشاريين في تخصصات دقيقة مثل "المخ والأعصاب" لدعم قسم العناية المركزة، مؤكدًا على استمرار نهج التعاقدات الجديدة لتوفير كافة التخصصات التي يحتاجها أهالي مركز الشهداء.

وفي إطار ​دعم الكلى والحضانات والعيادات المسائية، حرص الدكتور عمرو مصطفى على تقديم الشكر لرئيس قسم الكلى تقديراً لجهوده، ووجه بمراجعة "روستر" التمريض لضمان كفاءة التوزيع خلال تفقده لقسم الكلى، كما شملت الجولة: ​مراجعة بروتوكولات الأدوية وتوزيع التمريض في قسم الحضانات٫​التوجيه بزيادة عدد الأطقم التمريضية في العيادات الخارجية والعيادات المسائية لاستيعاب كثافة المترددين.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل الوزارة إن الهدف الأساسي من هذه الجولات ليس الرصد فقط، بل التقويم والتطوير الفوري. لن نسمح بوجود عجز في تخصص طبي أو نقص في مستلزم، وصحة المواطن في المنوفية هي الخط الأحمر الذي نعمل جميعًا من أجل حمايته.