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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

1.5 مليون طن سعات تخزينية مستهدفة.. كيف تدعم موازنة التموين الأمن الغذائي في مصر؟

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية خلال العام المالي 2026/2027، ضمن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الخدمات التموينية ورفع كفاءتها.

وتستهدف الوزارة خلال العام المالي الجديد استكمال مشروعات التحول الرقمي التي تجاوزت نسبة تنفيذها 90%، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وإحكام الرقابة والحوكمة على منظومة الدعم والخدمات التموينية، وصولًا إلى أعلى معدلات رضا المواطنين.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية على مستوى الجمهورية، والذي يُعد أحد المشروعات القومية لتحديث الخدمات الحكومية. وأسفر المشروع حتى الآن عن تطوير 378 مكتبًا تموينيًا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة، الأمر الذي ساهم في زيادة كفاءة تقديم الخدمات بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل تنفيذ المشروع.

وفي إطار دعم التجارة الداخلية وتنشيط الأسواق، يواصل جهاز تنمية التجارة الداخلية تنفيذ خططه الرامية إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة الداخلية، من خلال جذب الاستثمارات وتوطين الأنشطة التجارية الحديثة في مختلف المحافظات، إلى جانب وضع المعايير والأسس المنظمة للأسواق بما يضمن زيادة كفاءة القطاع التجاري وتحقيق معدلات نمو أكبر.

وتحتل منظومة الأمن الغذائي أولوية خاصة ضمن مستهدفات الوزارة، حيث تواصل الهيئة العامة للسلع التموينية تنفيذ خطة التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لزيادة السعات التخزينية للقمح وتقليل الفاقد. وتشمل الخطة إنشاء عدد كبير من الصوامع بإجمالي طاقات تخزينية تتجاوز مليونًا ونصف المليون طن، من خلال المنح المقدمة من عدد من الدول الصديقة، من بينها فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا.

وتنتشر هذه المشروعات في عدد من المحافظات الرئيسية المنتجة للحبوب، ومنها المنيا وسوهاج وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بهدف تعزيز قدرات الدولة على تأمين احتياجاتها من القمح وتحقيق استقرار منظومة الخبز المدعم.

كما تتضمن خطة الهيئة العامة للسلع التموينية رفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات التخزين والتداول، وتطوير المقار والمنشآت التابعة لها، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء وزيادة القدرة على إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

الموازنة البرلمان النواب مجلس النواب التموين الامن الغذائي

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