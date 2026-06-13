13 ألف فصل جديد و1.2 مليون تابلت.. ماذا تستهدف موازنة التعليم قبل الجامعي 2026/2027؟

تواصل الدولة المصرية تعزيز استثماراتها في قطاع التعليم قبل الجامعي ضمن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل، في إطار جهود تحسين جودة العملية التعليمية وخفض الكثافات الطلابية والتوسع في المدارس المتميزة والتعليم التكنولوجي.

استثمارات التعليم قبل الجامعي

وخصصت الخطة استثمارات بقيمة 20.1 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، تتوزع على عدد من المشروعات الهادفة إلى تطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة المدارس وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وتستهدف الخطة طرح واستكمال إنشاء 13 ألف فصل دراسي جديد بمختلف المحافظات بتكلفة تبلغ نحو 13.98 مليار جنيه، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 1600 مدرسة باستثمارات تصل إلى 5.17 مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص 945.5 مليون جنيه لنزع ملكية 80 مدرسة وسداد مستحقات 33 قطعة أرض أُقيمت عليها مدارس.

خفض متوسط الكثافة الطلابية

وتراهن الحكومة على هذه الاستثمارات في خفض متوسط الكثافة الطلابية داخل الفصول ليصل إلى 37.1 طالبًا للفصل خلال العام المالي 2026/2027، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة العملية التعليمية.

وفي إطار التوسع في نماذج التعليم المتميز، خصصت الخطة 547.5 مليون جنيه لإنشاء ورفع كفاءة وتجهيز فصول اللغات والتعليم المتميز، مع استهداف رفع نسبة فصول التعليم التنافسي والرسمي لغات إلى 8.2% من إجمالي الفصول الدراسية.

كما أولت الخطة اهتمامًا كبيرًا بالمدارس المصرية اليابانية، حيث تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لتجهيز هذه المدارس، إلى جانب 1.452 مليار جنيه لإنشاء وتجهيز مدارس وفصول متميزة بالمحافظات. ومن المستهدف إضافة 21 مدرسة مصرية يابانية جديدة وتجهيز 100 مدرسة، بما يرفع معدلات الإتاحة ويحقق المستهدفات المحددة لهذا النوع من التعليم.

وفي مجال رعاية الموهوبين والمتفوقين، خصصت الدولة 100 مليون جنيه لتجهيز مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، مع استهداف إنشاء أربع مدارس جديدة، ليصل إجمالي عدد مدارس المتفوقين إلى 31 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الخطة كذلك استمرار جهود التحول الرقمي في التعليم، من خلال توفير نحو 1.2 مليون جهاز "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني، بما يدعم تطوير أساليب التعلم والاختبارات الإلكترونية.

وعلى صعيد التعليم الفني، خصصت الخطة 520.5 مليون جنيه لإنشاء 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية جديدة، بما يرفع نسبة المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 65.5% من إجمالي المدارس المستهدفة البالغ عددها 200 مدرسة.

كما تم تخصيص 643 مليون جنيه لإنشاء وتجهيز فصول ومدارس التعليم الفني، إضافة إلى 445 مليون جنيه لتطبيق نظام الجدارات بالمحافظات، بهدف خفض كثافات التعليم الفني إلى 37 طالبًا للفصل، وتحسين مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل.

وشملت المخصصات أيضًا تطوير ورفع كفاءة 80 مبنى إداريًا تابعًا لمديريات التربية والتعليم، إلى جانب التوسع في تأهيل المدارس للحصول على الاعتماد والجودة، بما يعزز من كفاءة المنظومة التعليمية ويضمن تقديم خدمات تعليمية أكثر تطورًا.