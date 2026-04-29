المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون بمحاكمة المتهم بالتعدي علي فتاة وقتلها وحرق جثتها بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية عندما جاءت فتاة من مركز أشمون إلي مدينة السادات للبحث عن مسكن وتقابلت مع شاب بالصدفة في موقف السادات.

وقام الشاب باستدراج الفتاة إلي إحدي الشقق السكنية وحاول التعدي عليها وبعد رفضها قام بالتعدي عليها وقتلها وعندما انبعثت الرائحة الكريهة من الجثة قام بإلقائها من النافذة كما استدعي نجل خاله للتخلص من الجثة.

حيث اتفق كلا منهم بحرق الجثة للتخلص منها وإلقائها في الصحراء.

وتمكنت قوات أمن المنوفية من كشف تفاصيل الواقعة حيث تم ضبط المتهم ونجل خاله واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وحبس المتهم الثاني لمدة عام.