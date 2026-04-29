ارتفاع تدريجي في الحرارة.. ذروة مرتقبة قبل عودة الأجواء المعتدلة
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة شمال نهر الليطاني في لبنان.. تفاصيل
في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم
انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر
خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم
إذاعة الاحتلال: إصابة أكثر من 173 جنديا إسرائيليا في لبنان
لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات
توروب يرفض الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الزمالك
بعد قرار الحكومة.. مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية وضبط الأسعار خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي
1440 ساعة.. انقطاع النت في إيران يدخل يومه الـ 61
المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المؤبد لشاب استدرج فتاة وقتـ.ـلها وأحرق جثتها في المنوفية

محاكمة
محاكمة
مروة فاضل

قضت محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة بمحكمة وادي النطرون بمحاكمة المتهم بالتعدي علي فتاة وقتلها وحرق جثتها بالسجن المؤبد. 

تعود أحداث القضية عندما جاءت فتاة من مركز أشمون إلي مدينة السادات للبحث عن مسكن وتقابلت مع شاب بالصدفة في موقف السادات.

وقام الشاب باستدراج الفتاة إلي إحدي الشقق السكنية وحاول التعدي عليها وبعد رفضها قام بالتعدي عليها وقتلها وعندما انبعثت الرائحة الكريهة من الجثة قام بإلقائها من النافذة كما استدعي نجل خاله للتخلص من الجثة. 

حيث اتفق كلا منهم بحرق الجثة للتخلص منها وإلقائها في الصحراء. 

وتمكنت قوات أمن المنوفية من كشف تفاصيل الواقعة حيث تم ضبط المتهم ونجل خاله واعترفوا بارتكابهم الواقعة. 

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وحبس المتهم الثاني لمدة عام. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

زيزو

زيزو يشتكى من العضلة الخلفية قبل لقاء القمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعريش

الزمالك

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لقمة الأهلي رقم 132 في الدوري

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار أحدث ظهور لها

داليا مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

