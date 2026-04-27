في جامعة المنوفية .. إطلاق مشروع مركز تميز متكامل لزراعة الأعضاء

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس الجامعة، بحضور نائبا رئيس الجامعة، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة غادة على للدراسات العليا والبحوث وسعاد بيومى القائم بعمل أمين عام الجامعة وعمداء الكليات أعضاء المجلس.

هنأ رئيس الجامعة جميع منتسبي جامعة المنوفية بمناسبة إدراج الجامعة ضمن تصنيف QS العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 في تخصص الزراعة والغابات (الفئة 401-475)، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعة، ويعزز من مكانتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ونعى مجلس الجامعة ببالغ الحزن والأسى الدكتور صبحي محمد غنيم، رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وخلال الجلسة، أعلن رئيس الجامعة عن إطلاق مشروع إنشاء مركز تميز متكامل لزراعة الأعضاء، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المتخصصة، ويسهم في تعزيز مكانة الجامعة كمحور إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة وفق أحدث المعايير العالمية.

كما وافق المجلس على اعتماد لائحة شركة جامعة المنوفية للخدمات الطبية، في إطار خطة الجامعة لتعظيم الاستفادة من أصولها الطبية، وتطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

واستعرض المجلس جهود الجامعة في ملف الجودة في إطار إعلان عام الجودة 2025/ 2026، ومتابعة استعدادات الكليات للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي، إلى جانب مناقشة موقف الكليات التي تستعد لاستقبال زيارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة والاعتماد في مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية، بما يضمن تحقيق التميز المؤسسي، ويدعم قدرة الجامعة على المنافسة محليًا وإقليميًا، ويعزز من مكانتها بين الجامعات المصرية والدولية.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أشار رئيس الجامعة إلى عقد لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع الدكتور نجدت أونوفار، رئيس جامعة أنقرة التركية، بمشاركة عدد من مسؤولي العلاقات الدولية، لبحث سبل التعاون المشترك وعقد شراكة استراتيجية بين الجامعتين، على أن يتم ترتيب لقاء آخر بمشاركة أعضاء مجلس الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة أبرز الفعاليات التي شهدتها الجامعة خلال هذا الشهر، ومنها تنظيم احتفالية يوم الشهيد بالتعاون مع القوات المسلحة وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بحضور محافظ المنوفية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، إلى جانب المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الـ44 لجمعية الجراحين المصرية بالقاهرة، وترؤس عدد من الجلسات العلمية.

وتطرق إلى ترؤسه اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية لمناقشة الخطة الخمسية لتعيين وتكليف المعيدين.

وأشار إلى متابعته الميدانية الفورية لحادث الحريق الذي نشب بمخزن المستلزمات الطبية وبعض الأدوات الورقية بالبدروم بالمبنى القديم بمعهد الكبد القومي، حيث أكد رئيس الجامعة عدم وقوع أي خسائر بشرية، واطمأن على سلامة المرضى والعاملين داخل المعهد.

كما تم تكريم الفرق الفائزة بمبادرة سفراء التنمية المستدامة، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة، ومنها إنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية والمدينة الطبية، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية (2025–2030).

وأضاف القاصد أن الجامعة تواصل مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية، ومنها مؤتمر المدرسة الدولية لعلاج الأورام (ISCO 2026)، واستقبال فرق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب متابعة أعمال اللجنة التنفيذية لتحديث البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل.

واستعرض نائبا رئيس الجامعة خلال جلسة مجلس الجامعة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بقطاعات شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى متابعة مؤشرات الأداء داخل القطاعات المختلفة بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.