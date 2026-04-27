صحة المنوفية تتابع اللمسات الأخيرة لمبنى مستشفى الرمد الجديد بشبين الكوم

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى رمد شبين الكوم، للوقوف على معدلات الإنجاز في مشروع المبنى الجديد ومتابعة أعمال التطوير الشاملة بالموقع.

​رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور إبراهيم البديوي، مدير عام المستشفى، حيث تفقدوا طوابق المبنى الجديد والإنشاءات الجارية، ومتابعة الجدول الزمني للأعمال الإنشائية المتبقية.

وخلال الجولة، شدد الدكتور عمرو مصطفى على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكداً على أهمية سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقاً للموعد المحدد لتسليم الموقع نهائياً، تمهيداً لتشغيله ودخوله الخدمة لخدمة أبناء المحافظة.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور عمرو مصطفى بالدور الوطني والمساهمة الكريمة من رجل الأعمال الحاج صلاح خطاب، المتبرع بهذا الصرح بشكل كامل ، مؤكداً أن تلاحم الجهود بين الدولة والمجتمع المدني هو السبيل لتحقيق النهضة الصحية الشاملة.

​و خلال الجولة، قال الدكتور عمرو مصطفى ​"إن ما نشهده اليوم من تطور في مستشفى رمد شبين الكوم هو جزء من رؤية الدولة الشاملة لتطوير القطاع الصحي، وهدفنا الأساسي هو تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المنوفي. لن نتنازل عن دقة التنفيذ وسرعة الإنجاز، فالمبنى الجديد يمثل نقلة نوعية في التخصصات الدقيقة لطب العيون، وسيعمل على تقليل قوائم الانتظار وتقديم رعاية صحية متكاملة تحت رعاية القيادة السياسية التي تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها."