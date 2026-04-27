محافظ المنوفية يتفقد لوحات مشروع "حكاية شارع" لتعزيز الهوية الحضارية

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من اللوحات التعريفية ضمن مشروع "حكاية شارع" الذي ينفذه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، بحضور المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

وتفقد محافظ المنوفية عدداً من اللوحات التي سيتم تثبيتها بالشوارع والميادين الرئيسية، والتي تتضمن تعريفاً موجزاً بالشخصيات الوطنية والتاريخية التي أطلقت أسماؤها على تلك الشوارع، وفق الضوابط المعتمدة من اللجنة العلمية للمشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية تنفيذ المشروع والتي تعتمد على وضع لافتات حضارية موحدة تتضمن اسم الشخصية وتاريخ الميلاد والوفاة ونبذة تعريفية لا تتجاوز 25 كلمة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي لدى المواطنين والزائرين.

وأكد المحافظ أن مشروع "حكاية شارع" يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعريف الأجيال الجديدة برموز مصر التاريخية والعلمية والثقافية، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تسهم في تحسين المظهر الحضاري وتعزيز الانتماء الوطني، وموجهاً بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجمالية أثناء تنفيذ اللوحات، ومراعاة توحيد الشكل الحضاري لها، مع التوسع في تركيب اللوحات بالشوارع الرئيسية والميادين ذات القيمة التاريخية، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بالمحافظة.

