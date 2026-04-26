الثلاثاء.. انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنوفية

أعلن الدكتور اللواء ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع لعام 2026، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل الجاري على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذ الحملة تتضمن الدفع بفرق بيطرية متخصصة لعمل زيارات ميدانية بكافة قرى مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين.

وناشد المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والحفاظ علي الثروة الحيوانية .