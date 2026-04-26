بتوجيهات رئاسية.. تطوير شامل لملاعب مركز شباب كفر السنابسة بالمنوفية «بلد فتيات العنب»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة لملاعب مركز شباب كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن خطة الدولة الطموحة لتحديث مراكز الشباب وتحويلها إلى منصات تنموية متكاملة، قادرة على استيعاب طاقات النشء والشباب وصقل مهاراتهم، بما يعزز من دورها كحاضنات حقيقية لبناء الإنسان.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالنشء والشباب، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة في قرية كفر السنابسة، المعروفة إعلاميًا بـ«بلد فتيات العنب»، في سياق استراتيجية متكاملة تنفذها وزارة الشباب والرياضة، تستهدف تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب ورفع كفاءتها الإنشائية والخدمية وفق أحدث المعايير، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات الريفية.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الملاعب وتحديث البنية التحتية بشكل شامل، بما يوفر بيئة رياضية آمنة ومجهزة تتيح اكتشاف المواهب وصقل القدرات في مختلف الألعاب، إلى جانب دعم الأنشطة المجتمعية والثقافية، بما يعزز من دور مراكز الشباب كمراكز إشعاع تنموي وخدمي داخل القرى.



ويعكس هذا التطوير نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، حيث تمضي جهود التطوير بخطى ثابتة نحو خلق بيئة متكاملة تدعم الإبداع والابتكار، وترسخ قيم الانتماء، لتصبح مراكز الشباب أحد أهم روافد التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.