وزير الشباب والرياضة عن مجدي أبو فريحه:رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

نعي نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة السابق، وأحد رموز اللعبة، الذي توفي منذ قليل بكلمات مؤثرة

وكتب جوهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أنعى ببالغ الحزن الأستاذ الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة السابق، وأحد رموز اللعبة، الذي قدّم مسيرة حافلة بالعطاء".

وتابع :"خالص التعازي لأسرته ومحبيه، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".

ونعي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وخيم الحزن على الوسط الرياضي المصري بعد إعلان وفاة الدكتور مجدي أبو فريحة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة السابق وأستاذ كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا، والذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

ويُعد الراحل أحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في تطوير لعبة كرة السلة في مصر على مدار سنوات طويلة، حيث تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة، وترك بصمات واضحة على مستوى الإدارة والتنظيم، إلى جانب دوره الأكاديمي البارز داخل جامعة طنطا.

ارتبط اسم الدكتور مجدي أبو فريحة بالعديد من النجاحات في كرة السلة المصرية، سواء من خلال عمله الإداري أو إسهاماته في إعداد وتطوير الكوادر الرياضية، حيث كان نموذجًا في الالتزام والعمل الجاد داخل المنظومة الرياضية.

كما لعب دورًا مهمًا في دعم المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة اللعبة، ما جعله يحظى بتقدير واسع داخل الأوساط الرياضية والأكاديمية.