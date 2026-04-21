تشكيل ريال بيتيس أمام جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لفريق ريال بيتيس التشكيل الرسمي لمواجهة جيرونا، في نفس الجولة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال بيتيس الرسمي

في حراسة المرمى: روي سيلفا

خط الدفاع: هيكتور بيليرين – مارك بارترا – ناتان – خوان ميراندا

خط الوسط: ويليام كارفاليو – مارك روكا – نبيل فقير

خط الهجوم: أيوزي بيريز – ويليان خوسيه – عبد الصمد الزلزولي

ويخوض ريال بيتيس المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي وضمان الاستمرار في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وتحمل المباراة طابعًا تكتيكيًا خاصًا، في ظل تقارب المستوى بين الفريقين، ما يجعل المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات، في واحدة من أبرز مباريات الجولة بالدوري الإسباني.