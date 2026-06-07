البنك المركزي الصيني يواصل تعزيز احتياطيات الذهب للشهر الـ19 على التوالي

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أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني الصادرة اليوم /الأحد/، أن الصين رفعت احتياطياتها من الذهب للشهر التاسع عشر على التوالي خلال مايو.

وارتفعت احتياطيات الذهب في الصين إلى 74.96 مليون أوقية تروي نقية بنهاية مايو، مقارنة مع 74.64 مليون أوقية في الشهر السابق.

وبحسب بيانات البنك المركزي الصيني، بلغت قيمة احتياطيات الذهب الصينية 340.75 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، انخفاضًا من 344.17 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت الأسعار الفورية للذهب ثالث تراجع شهري متتالٍ خلال مايو، في ظل فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى نتائج.

كما ساهمت مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في تعزيز توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مع بقاء الدولار عند مستويات قوية.

وواصل الذهب تراجعه خلال يونيو، حيث جرى تداوله مؤخرًا بالقرب من مستوى 4330 دولارًا للأوقية.