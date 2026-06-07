فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فورثينج تي 5 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فورثينج تي 5 موديل 2027، وتنتمي تي 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد فورثينج تي 5 موديل 2027

فورثينج تي 5 موديل 2027

تأتى سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4565 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1690 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2715 مم .

محرك فورثينج تي 5 موديل 2027

فورثينج تي 5 موديل 2027

تحصل سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 161 حصان، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 32 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 176 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورثينج تي 5 موديل 2027

زودت سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها مدخل AUX .

فورثينج تي 5 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 ايضا، مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة .

سعر فورثينج تي 5 موديل 2026

فورثينج تي 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .