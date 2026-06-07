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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
صبري طلبه

تعزز سوزوكي اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، عبر مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، ومنها النسخة فرونكس موديل 2026، والتي تقدم تحت مفهوم الكروس أوفر، إلى جانب احتوائها على حزمة من التجهيزات.

محرك سوزوكي فرونكس 2026

تعتمد سوزوكي فرونكس 2026 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكوّن من 4 أسطوانات، مدعوم بتقنية الهايبرد الخفيف، ويولد المحرك قوة تصل إلى 101 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 137 نيوتن متر، وترتبط منظومة الحركة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يتولى نقل القوة إلى العجلات الأمامية.

سوزوكي فرونكس 2026

سوزوكي فرونكس 2026 واستهلاك الوقود

تسجل سوزوكي فرونكس 2026 معدل استهلاك وقود يبلغ 21.1 كيلومتر لكل لتر، مايجعلها تنتمي إلى عائلة السيارات الاقتصادية، وتأتي السيارة بخزان وقود سعة 37 لترًا. 

تجهيزات سوزوكي فرونكس 2026

حصلت المقصورة للسيارة سوزوكي فرونكس 2026 على مجموعة من التجهيزات التقنية ومنها شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم الربط مع الهواتف الذكية عبر نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي يضم 6 سماعات، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي تعرض المعلومات الأساسية أمام السائق بشكل مباشر، نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول.

سوزوكي فرونكس 2026

تضم السيارة سوزوكي فرونكس 2026 حزمة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما زودت السيارة بمساعد صعود المرتفعات، إلى جانب الوسائد الهوائية وكاميرا الرؤية الخلفية وحساسات الركن، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب.

سوزوكي فرونكس 2026

سعر سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

تقدم سوزوكي فرونكس موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 74,750 ريال.

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