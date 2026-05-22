سعر ومواصفات سوزوكي سياز موديل 2026 في السعودية

تواصل سوزوكي تعزيز حضورها في فئة السيارات السيدان الاقتصادية من خلال طراز سياز 2026، الذي يُعد من من اشهر الإصدارات المطروحة من العلامة اليابانية داخل السوق السعودي.

تصميم سوزوكي سياز موديل 2026

تحافظ سوزوكي سياز 2026 على هويتها المعروفة ضمن فئة السيدان المدمجة، إذ يبلغ طولها 4,490 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,730 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,475 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، أما الخلوص الأرضي البالغ 145 مم.

محرك سوزوكي سياز موديل 2026

تعتمد سوزوكي سياز موديل 2026 على محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، وتنتج السيارة قوة تصل إلى 103 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر، وبنسبة استهلاك للوقود تصل إلى 19.4 كم لكل لتر، وخزان وقود بسعة 43 لتراً.

تجهيزات سوزوكي سياز موديل 2026

تقدم سوزوكي سياز 2026 مقصورة تعتمد على العملية وسهولة الاستخدام، مع توفير مجموعة من التجهيزات وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما زُودت بمكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام صوتي ترفيهي وقفل مركزي.

وتدعم السيارة أيضاً عدداً من التجهيزات المرتبطة بالسلامة والقيادة، من بينها الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، وأنظمة المكابح ABS وEBD وESP، بالإضافة إلى حساسات الركن والكاميرا الخلفية التي تسهل عملية الاصطفاف.

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

تقدم سوزوكي سياز موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 70,150 ريال.