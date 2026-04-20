الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لمهام النقل.. سعر سوزوكي كاري 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تطرح سوزوكي طراز كاري موديل 2026 ضمن فئة مركبات النقل الخفيف، حيث تواصل من تعزيز تواجدها في السوق السعودي بهذا الطراز، والذي يعد من أبرز الاصدارات الاقتصادية في مهام النقل.

أبعاد سوزوكي كاري 2026 

تعتمد سوزوكي كاري 2026 على تصميم مدمج نسبياً يساعد على التنقل في الأماكن الضيقة، حيث يبلغ طول المركبة 4,195 مم، مع عرض يصل إلى 1,765 مم وارتفاع 1,910 مم، بينما تعتمد على عجلات بقياس 13 بوصة في الأمام والخلف.

ويبلغ الخلوص الأرضي للسيارة سوزوكي كاري 2026 نحو 160 مم، كما يصل وزنها بدون حمولة إلى 1,100 كجم، في حين تستطيع نقل حمولة تصل إلى 945 كجم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,205 مم.

محرك وأداء سوزوكي كاري 2026 

تعتمد السيارة سوزوكي كاري 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 95 حصاناً وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، مع نظام دفع خلفي، بينما تبلغ السرعة القصوى نحو 140 كم في الساعة، وتسجل معدل استهلاك وقود يصل إلى 16 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 43 لتراً.

تجهيزات سوزوكي كاري 2026

تتوفر سوزوكي كاري 2026 بوسائد هوائية إلى جانب نظام منع انغلاق المكابح والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تضم أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وتتوفر أيضاً وحدة تكييف هواء.

سعر سوزوكي كاري 2026 في السعودية

تتوفر سوزوكي كاري 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 49,450 ريال.

