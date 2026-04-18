إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

الأولى بأقل سعر.. 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر 2026| صور

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، أو عناصر التصميم، إلى جانب تنوع بلد المنشأ والتجميع، ومنها العلامات الفرنسية.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر 2026

رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 755,000 إلى 815,000 جنيه.

بيجو 3008

دعمت بيجو 3008 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 CC مزود بشاحن تيربو، يستطيع أن ينتج قوة 180 حصاناً وعزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتبدأ الأسعار من 2,099,990 إلى 2,399,990 جنيه.

ستروين C5 ايركروس

زودت سيتروين C5 اير كروس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 1,710,000 وصولًا إلى 1,850,000 جنيه.

رينو داستر

تستمد رينو داستر قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,195,000 و 1,395,000 جنيه.

بيجو 408

تأتي بيجو 408 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو، 1600 سي سي ، بقوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، و300 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، يبدأ سعر السيارة من 1,889,990 وصولًا إلى 2,199,990 جنيه.

