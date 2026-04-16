أسعار ومواصفات بيجو 408 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم بيجو الفرنسية العريقة مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة في السوق السعودي، ومنها النسخة 408 موديل 2026، والتي تأتي بتصميم عصري رياضي مع باقة من التجهيزات.

أبعاد بيجو 408 موديل 2026

تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,785 مم، ويبلغ طول السيارة 4,690 مم، مع عرض يصل إلى 1,848 مم وارتفاع عند 1,480 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 536 لترًا، كما ترتكز على جنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة.

محرك بيجو 408 موديل 2026

تعتمد السيارة بيجو 408 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 215 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي، ومعدل استهلاك وقود يبلغ نحو 15.7 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 52 لترًا.

تجهيزات بيجو 408 موديل 2026

تقدم السيارة مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد الأمامية بخاصية التعديل الكهربائي، مع ذاكرة لمقعد السائق، بالإضافة إلى وظائف التدفئة والتدليك لكلا المقعدين الأماميين، كما تتوفر بإضاءة داخلية محيطية، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 10 بوصات تدعم تقنيات الاتصال الحديثة مثل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بشكل لاسلكي، إلى جانب دعم البلوتوث، كما تأتي بشاشة عدادات رقمية بنفس القياس، ونظام صوتي من 6 سماعات.

تم تجهيز السيارة بيجو 408 موديل 2026 بعدد من أنظمة السلامة، وتشمل حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إضافة إلى نظام الركن التلقائي.

كما تضم 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، وتوفر السيارة مثبت سرعة متكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، ومراقبة النقطة العمياء، وأنظمة تتبع المسار والتنبيه عند الخروج عنه.

سعر بيجو 408 موديل 2026 في السعودية

تقدم بيجو 408 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 140,300 ريال ويصل إلى 167,900 ريال.